УАФ покарала "Динамо" за брудні витівки ультрас під час матчу з "Вересом"

УАФ покарала "Динамо" за брудні витівки ультрас під час матчу з "Вересом"

Радикальні фанати "біло-синіх" кидали у співробітників стадіону контейнери для сміття.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав київське "Динамо" за неналежну організацію матчу 2-го туру УПЛ проти рівненського "Вереса" (4:0).

Столичний клуб оштрафований на 200 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Поєдинок відбувся 1 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві. Ультрас "біло-синіх" вивісили провокаційний банер на адресу "Шахтаря", на якому був напис "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".

facebook.com/druzidynamo

Крім того, в другому таймі радикальні уболівальники "Динамо" спровокували конфлікт. Вони спробували з трибун прорватися на поле. Стюарди намагалися зупинити порушників порядку, але зробити цього без допомоги поліції не вдалося.

Уболівальники "Динамо" кидали у співробітників стадіону контейнери для сміття, після чого до них підійшли правоохоронці і змушені були застосувати сльозогінний газ.

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