УАФ відреагувала на скандальну заяву Інфантіно щодо повернення РФ до міжнародних змагань

Джанні Інфантіно / © Associated Press

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на скандальну заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого повернення Росії до міжнародного футболу.

В УАФ закликали ФІФА та її очільника не змінювати чинну позицію щодо відсторонення росіян до завершення війни проти України.

Там також не погодилися з твердженнями Інфантіно про неефективність санкцій проти держави-агресорки.

"Українська асоціація футболу закликає ФІФА та її президента Джанні Інфантіно не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України.

Військові дії на території України тривають, ситуація не покращилась, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення. росіяни продовжують наступати на лінії зіткнення. Через постійні атаки населених пунктів по всій території країни мільйони українців залишаються без світла, води і тепла.

Ми не погоджуємось із твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань.

Нагадаємо, що ця позиція та застереження зазначені у рішенні Спортивного арбітражного суду міста Лозанни у справі CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al", – йдеться в заяві на офіційному сайті УАФ.

Зазначимо, що у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

Додамо, шо раніше Інфантіно вже висловлювався на підтримку повернення Росії до міжнародного футболу. В квітні цього року він заявив, що чекає завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до змагань.