УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу Росія - Боснія і Герцеговина

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до міжнародних футбольних організацій з вимогою не допустити проведення товариського матчу між збірною Росії та командою Боснії і Герцеговини.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського поєдинку Росія - Боснія і Герцеговина, який заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Також УАФ надіслала листа Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.

"Нагадуємо, що через військову агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини має такий вигляд, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями", - йдеться в листі УАФ.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення матчу між збірною Боснії і Герцеговини і командою країни-агресорки.

У відповідь на офіційний запит Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини представники Союзу пояснили, що товариські зустрічі не відбуваються під егідою УЄФА і не входять до сфери його відповідальності. У зв'язку з цим на національні збірні не поширюються обмеження, які були застосовані до Росії під час виключення країни зі змагань УЄФА.

У своїй позиції УЄФА посилається на статтю 6 регламенту ФІФА про проведення міжнародних матчів.

"Хотіли б підтвердити, що УЄФА не заперечує проти того, щоб ФА Боснії і Герцеговини зіграла товариський матч проти Російського футбольного союзу (РФС) на території РФ", - йдеться в офіційній відповіді УЄФА, повідомляє Istraga.ba.

Скан документа - Istraga.ba

Раніше лідери збірної Боснії та Герцеговини заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

Читайте також:

"Це може стати проривом і прикладом для інших збірних": у РФ заявили про організацію товариських матчів із Киргизстаном та Іраном

Погналася за "кривавими" грошима: ФІФА продала Росії права на показ матчів ЧС-2022

"У мене є російський паспорт": французький ексфутболіст УПЛ поскаржився, що ФІФА заборонила йому грати за збірну Росії