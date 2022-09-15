УАФ закликає УЄФА не допустити збірну Росії до жеребкування Євро-2024

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що організація вимагатиме, щоб збірну країни-агресорки не допустили до жеребкування відбору чемпіонату Європи 2024 року.

Українська асоціація футболу (УАФ) робить все можливе, щоб збірна Росії не могла проводити міжнародні товариські матчі й брати участь у жеребкуванні кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це заявив президент організації Андрій Павелко.

"Зараз ми докладаємо зусиль на рівні УЄФА, мета яких – щоб Росія не брала участі в жеребкуванні відбору Євро-2024, яке має відбутися 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Країна-агресорка не може бути представлена у змаганнях, де беруть участь збірні країн, які, на відміну від РФ, поважають суверенітет, територіальну цілісність інших держав. Країна, яка у XXI столітті на очах у всього світу вбиває невинних жінок, дітей і людей похилого віку, прагне знищити – фізично й ментально – цілий народ, наш народ, має отримати на міжнародній арені повну ізоляцію, у тому числі у футболі! Поки не припинить чинити свої злочини й не компенсує завдані збитки", – цитує Павелка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що відомий український коментатор Віктор Вацко розкритикував УАФ за повну бездіяльність у футбольних питаннях захисту України в умовах війни з РФ, зокрема відсутність реакції на трансляцію ЧС-2022 у країні-агресорці та поведінку фанів "Фенербахче" на матчі проти "Динамо".

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