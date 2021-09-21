УАФ звинувачують у привласненні 7 мільйонів доларів: журналіст про деталі скандалу

УАФ звинувачують у привласненні 7 мільйонів доларів: журналіст про деталі скандалу

Гроші на будівництво футбольної бази зникли.

Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) може бути причетне до привласнення понад 7 мільйонів доларів, виділених УЄФА та ФІФА для будівництва під Києвом футбольної бази для збірної України з футболу.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook відомий журналіст Костянтин Андріюк.

Текст публікації:

"КУДИ ЗНИКЛИ 7.08 МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ НА БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЗБІРНИХ УКРАЇНИ?

А давайте я вам розкажу про чергові фінансові оборудки від нашої улюбленої УАФ, на чолі з її геніальним керівником – Андрієм Павелком.

Отже, січень 2017-го року, Українська Футбольна Асоціація (УАФ) приймає від УЄФА 4.5 МІЛЬЙОНИ євро.

Гроші мають чітке призначення: "Для будівництва національного тренувального центру збірних команд України з футболу"

Це підтверджено скрінами зі зламаної пошти, УАФ, у відкритому доступі.

Але гроші ці УАФ не витрачає на будівництво, а вкидає в створення вже легендарного заводу з виробництва штучних полів. Який успішно загнувся ще 2 роки тому і не працює досі.

У січні 2018-го, УАФ укладає з УЄФА нову угоду, де вкотре обіцяє витратити 4.5 млн євро на будівництво бази і обіцяє чіткий термін – до 06.08.2020.

Надворі, вересень 2021-го, бази як відомо — немає навіть у зародку.

Але і це ще не все!

У 2017-му році, сумарну вартість необхідної кількості ділянок для будівництва бази у селі Княжичі УАФ оцінює у 300 000 доларів.

Після чого керівництво УАФ, надсилає листа до ФІФА, де їм “оцінює” вартість цих земель у ... 2 МІЛЬЙОНА 600 ТИСЯЧ доларів.

ФІФА вірить, та надсилає платіж у розмірі 1.8 мільйона доларів.

Куди зникло ПІВТОРА МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ на різниці купівлі землі? Гарне питання до керівництва УАФ!

І навіть тут ще не все!

"Геніальне" керівництво УАФ просто-таки зобов’язане в усьому облажатися.

Ділянки для бази в Княжичах, вони виявляється придбали в межах рекреаційної зони. Побачивши це, проектувальні та будівельні організації масово відмовляються від проведення там будь-яких робіт.

Ну і нарешті — фіналочка.

Як ж легалізувати безслідно зниклі в нетрях УАФ 4.5 млн євро від УЄФА та 1.8 мільйонів доларів від ФІФА, думає бос УАФ Андрій Павелко?

А ось як!

Втершись у довіру до команди Президента Зеленського, Павелко лобіює внесення будівництва цієї бази в державну програму “Велике будівництво”.

Чим він неодноразово та відкрито хизувався в Будинку Футболу та футбольних колах.

І коли з’явилося офіційне підтвердження, всі сумніви відпали остаточно.

Згідно з повідомленням прес-служби Київської ОДА від 03.08.2021

в рамках програми Президента України – Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується спільно з УАФ будівництво "з нуля" Національної навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу в селі Княжичі Броварського району Київської області.

Все виявляється максимально просто!

Тепер держава Україна за кошти платників податків має побудувати тренувальну базу футбольних збірних.

А УАФ вже потурбується, щоб ви не згадували – куди зникли сумарні 7.08 мільйона доларів, від ФІФА та УЄФА

До речі, на завод з штучних полів УАФ витратила 7.8 мільйона доларів.

І спробуйте заперечити, що це випадковість".

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