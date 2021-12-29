"Уайт просить надто багато": промоутер Ф'юрі назвав наступних суперників британця

Британський чемпіон може провести поєдинок з Руїсом або Хеленіусом.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести поєдинок у березні цього року проти Енді Руїса або Роберта Хеленіуса, якщо обов'язковий претендент по лінії WBC Ділліан Уайт не піде на компроміс у переговорах, заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.

"Сумно, адже Ділліан Уайт міг побитися з Тайсоном. Але в нашому розумінні вони неймовірно жадібні люди, враховуючи, яку суму вони просять.

Якщо Уайт упевнений у перемозі, нехай припинить дурницю з арбітражним судом і стримає апетит у доларових знаках. Людям цікаво дивитися лише на Тайсона. Ніхто в Сполучених Штатах не чув про Ділліана Уайте, правда. Ми запропонували йому угоду - 25 відсотків із гарантованою сумою у розмірі $5-5,5 млн, а також дали їм можливість поторгуватися.

Він же каже, що хоче понад $10 млн, що категорично виключено. Не розумію, про що він взагалі каже... Ними рухає жадібність. Нехай погляне на ті гроші, що він заробив під час кар'єри. То був би його найбільший гонорар.

Так що Тайсон захищатиме лише титул журналу The Ring. Сподіваюся, його чекає успіх, після чого він поб'ється з переможцем реваншу Усіка та Джошуа, з поясом WBC або без нього на коні. Без сумніву, Ділліан Уайт виявиться тут єдиним лузером", - цитує Арума Fightnews.

У послужному списку Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

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