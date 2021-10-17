"Убив сім'ю заради повії": сексуальна дружина зіркового футболіста звинуватила чоловіка у зраді

Мауро Ікарді та Ванда Нара опинилися на межі розлучення.

Шлюб однієї з найвідоміших пар світового футболу близький до краху. Дружина нападника ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара публічно звинуватила чоловіка в подружній зраді.

34-річна аргентинська модель опублікувала у сторіз Instagram повідомлення з текстом "Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!"

instagram.com/wanda_icardi

Крім того, вона відписалася від футболіста та видалила всі спільні фотографії.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

Нара й Ікарді одружилися 27 травня 2014 року. Ванда пішла до Мауро від іншого футболіста - Максі Лопеса .

. Від першого шлюбу у ексмоделі залишилося троє синів. Нинішньому чоловікові Нара народила двох дочок.

У 2015 році Ікарді звільнив свого агента, функції якого після цього стала виконувати його дружина.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ванда Нара спокусила пишними грудьми.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

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