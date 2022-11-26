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Уболівальник збірної Уельсу помер під час матчу з Іраном на ЧС-2022

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Уболівальник збірної Уельсу помер під час матчу з Іраном на ЧС-2022

Фото: Associated Press

Дейвіс не доїхав на поєдинок національної команди.

Вболівальник Уельсу Кевін Дейвіс помер у Катарі, коли їхав подивитися на національну збірну на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 62-річний чоловік був у Досі зі своїм сином і друзями. Джелело повідомляє, що він помер природною смертю.

За словами очевидців, було викликано швидку допомогу, медики надали Девісу медичну допомогу, але не змогли його врятувати.

У Футбольної асоціації Уельсу прокоментували смерть уболівальника.

"Наші глибокі співчуття від усіх у Футбольній асоціації Уельсу. Наші думки з сім'єю та друзями Кевіна в цей сумний час. Асоціація перебуває в контакті з сім'єю Кевіна, щоб допомогти всім, чим ми можемо", — написано у заяві в Twitter.

Нагадаємо, що збірна Уельсу поступилася Ірану у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022.

  • Після 2-х турів Уельс з 1 очком перебуває на останній позиції групи B. Очолює групу Англія з 4 очками. Іран має 3 бали та перебуває на другому місці. США (2) – треті.
  • У третьому, заключному, турі 29 листопада Уельс визначить сильнішого з Англією, а Іран зіграє з США.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
43
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