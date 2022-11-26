Уболівальник збірної Уельсу помер під час матчу з Іраном на ЧС-2022

Вболівальник Уельсу Кевін Дейвіс помер у Катарі, коли їхав подивитися на національну збірну на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 62-річний чоловік був у Досі зі своїм сином і друзями. Джелело повідомляє, що він помер природною смертю.

За словами очевидців, було викликано швидку допомогу, медики надали Девісу медичну допомогу, але не змогли його врятувати.

У Футбольної асоціації Уельсу прокоментували смерть уболівальника.

"Наші глибокі співчуття від усіх у Футбольній асоціації Уельсу. Наші думки з сім'єю та друзями Кевіна в цей сумний час. Асоціація перебуває в контакті з сім'єю Кевіна, щоб допомогти всім, чим ми можемо", — написано у заяві в Twitter.

Mae CBDC yn cydymdeimlo efo teulu a ffrindiau Kevin Davies.



Our deepest condolences from everyone at the Football Association of Wales. Our thoughts are with Kevin’s family and friends at this sad time.



The FAW is in contact with Kevin’s family to help in whatever way we can. https://t.co/deXNX3Ai5d — FA WALES (@FAWales) November 26, 2022

Нагадаємо, що збірна Уельсу поступилася Ірану у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022.

Після 2-х турів Уельс з 1 очком перебуває на останній позиції групи B. Очолює групу Англія з 4 очками. Іран має 3 бали та перебуває на другому місці. США (2) – треті.

У третьому, заключному, турі 29 листопада Уельс визначить сильнішого з Англією, а Іран зіграє з США.

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