Уболівальники фіналістів Ліги конференцій влаштували масову бійку напередодні вирішального матчу (відео)

Албанська поліція у середу, 25 травня, заарештувала близько 60 футбольних фанів перед фіналом Ліги конференцій, у якому зустрінуться "Рома" та "Феєнорд".

Напередодні матчу на вулицях Тирани (Албанія), де відбудеться матч, фанати обох команд влаштували масове побоїще.

Як повідомляє AFP, масові бійки стались у трьох локаціях міста.

Унаслідок цих заворушень були поранені 10 офіцерів поліції. Загалом було заарештовано 60 осіб (48 італійців і 12 нідерландців). Серед них – вісім фанатів "Феєнорда", що били стільцем вболівальника "Роми", який вигукував слогани на підтримку італійської команди.

Зазначається також, що близько 200 фанатів нідерландського клубу вступали в боротьбу з поліцейськими, аби дістатись місця перебування вболівальників "Роми".

Фінал Ліги конференцій "Рома" - "Феєнорд" відбудеться в Тирані сьогодні, 25 травня. Початок – о 22:00 за київським часом.

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