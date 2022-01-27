"Уболівальники отримають бажаний бій": Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника

Британський чемпіон буде захищати свій титул проти "Викрадача трупів".

Власник поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у своєму найближчому бою проведе захист титулу проти обов'язкового претендента Ділліана Вайта.

Про це британський боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Хто ще не може дочекатися бою? Найкращі з Великобританії. Настав час, щоб уболівальники отримали бажаний бій", - написав Ф'юрі.

Повідомлялося, що Вайту було запропоновано 5 мільйонів фунтів, аби він не наполягав на чемпіонському поєдинку проти Ф'юрі, але він відмовився від відступних.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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