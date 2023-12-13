Уболівальники зможуть повернутися на трибуни: Мінмолодьспорту склало перелік заходів безпеки

Вже наступного року фанати вперше від початку повномасштабної війни будуть допущені на стадіони.

Українські вболівальники скоро знову зможуть підтримувати свої улюблені команди та спортсменів з трибун стадіонів. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Мінмолодьспорту спільно з МВС розробили перелік заходів, які дозволять забезпечити безпеку відвідувачів спортивних заходів, розповів Бідний в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Спорт є важливою складовою нашого суспільного життя. Наші Герої ЗСУ дають нам можливість не лише виживати, але й жити повноцінно. Тому ми поступово відновлюємо спортивні заходи, щоб вболівальники могли робити свій внесок у нашу спільну перемогу", – зазначив Бідний.

За словами керівника міністерства, заходи безпеки включають контроль стану спортивних споруд, оцінку кількості місць, умов евакуації у разі повітряної тривоги, а також наявність бомбосховищ, які мають розташовуватися не далі, ніж в 500 метрах від стадіону. Важливо, що сховища мають бути доступними для осіб з інвалідністю.

Окремо Бідний наголосив, що кожна споруда пройде окремий огляд, і комісія буде складати акт, у якому зазначатиме допустиму кількість людей на кожному змаганні.

На запитання ведучої про часові рамки і кількість вболівальників, які зможуть відвідувати матчі, очільник Мінмолодьспорту відповів: "Активно ці заходи почнуться від наступного року, враховуючи необхідність дотримання процедур огляду споруд та бомбосховищ. Кількість глядачів буде визначатися на основі цих оглядів і можливостей евакуації".

Українські вболівальники зможуть знову повернутися на трибуни стадіонів

Додамо, що раніше Мінмолодьспорту опублікувало перелік безпекових заходів, які забезпечать допущення глядачів на спортивні змагання.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення до України фанати були змушені стежити за спортивними змаганнями винятково з екранів телевізорів та інших гаджетів, тоді як відвідувати події було заборонено з міркувань безпеки.

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