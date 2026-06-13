Уболівальників двох африканських збірних не пустили до США на ЧС-2026: яка причина

Уболівальники збірної Сенегалу / © Associated Press

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Уболівальників збірних Кот-д'Івуару та Сенегалу не пустили до США на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про це повідомило видання L'Equipe.

Причиною заборони в'їзду до країни для івуарійських і сенегальських фанатів стала жорстка імміграційна політика президента США Дональда Трампа.

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Нинішній Мундіаль збиралися відвідати понад 500 вболівальників з Кот-д'Івуару, однак отримати візу та дозвіл на відвідування матчів вдалося лише невеликій кількості посадовців. Їхнім завданням буде "нагляд" за вболівальниками, які живуть в США.

"Ця ситуація дуже шкодить нам, бо вона заважає виконувати наш суверенний обов'язок — підтримувати нашу команду. Ми могли б продемонструвати нашу культуру та наш досвід у підтримці вболівальників на трибунах.

Вболівальники скасували поїздку, бо американська держава не хоче бачити на своїй землі вболівальників з певних країн, зокрема з Кот-д'Івуару. США чітко заявили нам, що не хочуть бачити наших вболівальників", — зазначив Жульєн Куадіо Адоніс, президент Національного комітету вболівальників Кот-д'Івуару.

Зазначимо, що від початку ЧС-2026 схожі випадки також були зафіксовані з вболівальниками з Ірану, Гаїті та інших країн. На Мундіаль також не зміг потрапити арбітр із Сомалі, який повинен був працювати на турнірі.

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Ще до початку турніру держсекретар США Марко Рубіо попереджав усіх, що купівля квитка не є гарантією потрапляння на стадіони чемпіонату світу. Від 2025 року американські прикордонники отримали право перевіряти активність кожного заявника у соцмережах. Образливі жарти, політичні повідомлення або натяки на теми безпеки й наркотиків можуть призвести до миттєвої відмови.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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