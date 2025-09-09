ТСН у соціальних мережах

Уболівальники обрали найкращого гравця збірної України в матчі відбору ЧС-2026 з Азербайджаном

Символічну нагороду отримав воротар команди Анатолій Трубін.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Голкіпера збірної України з футболу Анатолія Трубіна визнано найкращим гравцем "синьо-жовтих" за підсумками другого матчу групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з Азербайджаном, який завершився внічию 1:1.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що Трубін, який на клубному рівні захищає кольори лісабонської "Бенфіки", набрав 35% голосів уболівальників.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.

Також про нічию з азербайджанцями висловився капітан "синьо-жовтих" Микола Матвієнко.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Поєдинок другого туру групи D між збірними Франції та Ісландії відбудеться 9 вересня в Парижі, початок – о 21:45 за київським часом.

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 10 жовтня на виїзді проти Ісландії. Того ж дня Азербайджан у гостях позмагається з Францією.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

