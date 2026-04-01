Уболівальники збірної України вивісили промовистий банер під час матчу з Албанією
Фанати "синьо-жовтих" продемонстрували своє ставлення до гри команди.
Уболівальники збірної України вивісили промовистий банер під час товариського матчу проти команди Албанії.
На трибунах стадіону "Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія фанати розмістили банер із написом українською мовою: "Яка гра — така і підтримка".
Більша частина сектору залишалася порожньою під час усього поєдинку.
Варто зазначити, що на LED-бордах навколо поля перед початком гри з'явилися також слова подяки українським уболівальникам за підтримку команди. Водночас арена під час матчу залишалася напівпорожньою.
Поєдинок Україна — Албанія завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.
Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).
