Уболівальники збірної України вивісили промовистий банер під час матчу з Албанією

Збірна України з футболу / © УАФ

Реклама

Уболівальники збірної України вивісили промовистий банер під час товариського матчу проти команди Албанії.

На трибунах стадіону "Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія фанати розмістили банер із написом українською мовою: "Яка гра — така і підтримка".

Більша частина сектору залишалася порожньою під час усього поєдинку.

Реклама

Варто зазначити, що на LED-бордах навколо поля перед початком гри з'явилися також слова подяки українським уболівальникам за підтримку команди. Водночас арена під час матчу залишалася напівпорожньою.

Банер на матчі Україна — Албанія / Олександр Якимчук, Tribuna.com

Поєдинок Україна — Албанія завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Ребров після матчу з Албанією емоційно відповів на запитання про ймовірну відставку.

Реклама

Також ми розповідали, що Андрій Шевченко відреагував на поразку збірної України від Швеції та непотрапляння на Мундіаль.