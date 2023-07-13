Учасниці проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко вибороли золото на Кубку Європи з дзюдо. Анастасія – на турнірі Tallinn European Open, що щойно завершився у столиці Естонії, Інна – в угорському місті Пакш, де водночас тривав Кубок Європи з дзюдо серед юніорів.

Обидві спортсменки – вихованиці тренерів Карена Балаяна та Олександри Старкової, обидві стали чемпіонками у категорії до 57 кг. Анастасія, щоб піднятись на найвищу сходинку п’єдесталу, здобула дострокові перемоги над суперницями з Нідерландів, Естонії та Фінляндії. Інна на шляху до свого першого золота здолала представницю з Угорщини, перемогла у принциповій сутичці з чемпіонкою України, пройшла представницю Франції та у фіналі виграла ще в однієї представниці Угорщини. Приємним бонусом стало те, що Інна здолала всі сутички достроково чистими перемогами.

Інна Шинкаренко

“Вітаємо наших вихованок Анастасію Чижевську та Інну Шинкаренко із золотом Кубку Європи з дзюдо! Це кращий подарунок для тренерів, – відзначила тренерка чемпіонок Олександра Старкова. – Дякуємо за підтримку Olympic Dreams та всім небайдужим! Слава Україні! Дякуємо ЗСУ!”

Протягом 2022-2023 років Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко брали участь у проєкті міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams Благодійного фонду “Майбутнє – дітям”, де проходили підготовку до змагань.

Анастасія Чижевська

“Завдяки проєкту Olympic Dreams наші підопічні отримують не лише щоденні комплексні тренування за схваленою програмою, а й психологічну підтримку. Саме тому Настя за цей час виконала норматив майстра спорту міжнародного класу з дзюдо, стала срібною призеркою Європейських ігор серед студентів, виборола бронзу на Чемпіонаті Європи, а тепер стала чемпіонкою Кубку Європи! А для Інни – це взагалі перша континентальна нагорода, і відразу – найвищого гатунку! Пишаємося вами! Рухаємось далі!”, – підкреслив тренер спортсменок Карен Балаян, учасник Олімпійських ігор 1996 року.

Інна Шинкаренко

“Результат, який сьогодні продемонструвала Анастасія Чижевська, Інна Шинкаренко та їх колеги по команді, підтверджує, що проєкт Olympic Dreams виконує свою роль, є своєчасним і необхідним. Ми й надалі будемо спрямовувати наші зусилля на те, щоб юні українські спортсмени, навіть попри війну, могли продовжувати свої тренування, набували необхідний досвід, щоб надалі достойно представляти Україну у світі. Щоб на міжнародній спортивній арені ще частіше лунав український гімн та здіймався український прапор, задля цього все й робимо!” – наголосив меценат та ініціатор проєкту Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко, ініціатор проєкту Olympic Dreams

Проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams був створений для підтримки олімпійського резерву України. Під час існування проєкту вже відбулося 4 табори у дружніх країнах, серед яких Ізраїль, Греція та Кіпр. Понад 330 юних спортсменів з постраждалих регіонів України, представники 6 видів спорту, отримали можливість продовжити безпечний тренувальний процес, готуючись до відповідальних змагань.

Проєкт підтримали Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ, Київське обласне відділення НОК України, Федерація дзюдо, меценати та амбасадори. Зараз триває підготовка по організації п’ятого міжнародного табору.

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