Учасникам Wimbledon-2022 дозволили порушити дрескод, щоб підтримати Україну

Організатори Wimbledon-2022 зробили поступки у дрескоді, дозволивши виходити на корт з синьо-жовтими стрічками. Цим вже скористалася перша ракетка світу.

На Wimbledon-2022 окрім відсторонення росіян та білоруських гравців висловили солідарність з українським народом ще і щодо дрескоду турніру.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазвичай тенісисти мають дотримуватись чітких правил – виключно білі вбрання, де лише логотипи виробників та смужки обрамлення можуть мати інший колір.

Однак цього року учасникам турніру дали змогу носити на корті жовто-блакитні стрічки на знак солідарності з Україною. Цією можливістю вже скористалася перша ракетка світу Іга Свьонтек.

Нагадаємо, що українська тенісистка Леся Цуренко, яка також носила синьо-жовту стрічку на змаганнях, не змогла подолати третє коло основної сітки Wimbledon-2022.

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