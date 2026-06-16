Учасник ЧС-2026 призначив нового тренера після розгромної поразки на старті

Ерве Ренар / © Associated Press

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Збірна Тунісу офіційно змінила головного тренера після розгромної поразки від Швеції (1:5) у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Замість Сабрі Лямуші команду очолив 57-річний французький фахівець Ерве Ренара, повідомляє Федерація футболу Тунісу.

Угода також передбачає початок переговорів після завершення участі на чемпіонаті світу щодо довгострокової співпраці на основі конкретних спортивних цілей.

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Попереднім місцем роботи Ренара була збірна Саудівської Аравії, яку він вивів на ЧС-2026, але був звільнений за два місяці до старту турніру.

В іншому матчі стартового туру групи F збірна Японії вирвала нічию проти команди Нідерландів — 2:2.

У другому турі Швеція 20 червня зіграє з Нідерландами, а Туніс 21 червня позмагається з Японією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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