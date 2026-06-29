Учасник ЧС-2026 звільнив тренера після вильоту з турніру

Мірослав Коубек / © Associated Press

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Головний тренер збірної Чехії Мірослав Коубек залишив свою посаду після вильоту команди з турніру.

Про це повідомив офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

Зазначається, що співпраця з 74-річним фахівцем була припинена за взаємною згодою сторін.

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Коубек очолював збірну Чехії від грудня 2025 року. Поки що не повідомляється, хто замінить його на цій посаді.

На ЧС-2026 чеська збірна посіла останнє четверте місце у квартеті А, набравши лише одне очко. На груповому етапі чехи поступилися Південній Кореї (1:2), зіграли внічию з ПАР (1:1) та розгромно програли Мексиці (0:3).

Раніше повідомлялося, що інший учасник ЧС-2026 змінив тренера посеред Мундіалю.

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