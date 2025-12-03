Учасниця двох Олімпіад під прапором України змінила громадянство на російське

Софія Лискун / facebook.com/ukrainiandiving

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун змінила українське громадянство на російське.

23-річна уродженка Луганська відмовилася від українського паспорта. Про це вона повідомила у відеокоментарі ЗМІ держави-агресорки.

Причиною зміни спортивного громадянства Лискун назвала "дискримінацію" та некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні. За словами стрибунки, її звинувачували в тому, що вона підтримувала контакт зі своєю першою тренеркою, яка виїхала до Москви.

"У нас у Києві в басейні висіло гасло: "Спорт поза політикою“. Але першими під удар потрапляли ми – спортсмени", – розповіла Лискун.

Загалом на рахунку Лискун 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України. 2025 року вона завоювала дві медалі на Євро зі стрибків у воду: "золото" у змішаних командних змаганнях та "срібло" у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Вона також двічі представляла Україну на Олімпійських іграх – у Токіо-2020 та Парижі-2024, не здобувши там нагород.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.