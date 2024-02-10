"Удача для нього": ексчемпіон світу висловився про перенесення бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Келл Брук прокоментував травму володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, через яку бій проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика перенесли з 17 лютого на 18 травня .

На думку британця, "Циганський король" мав поганий вигляд під час тренувального табору, тому перенесення поєдинку є для нього шансом як слід підготуватися до битви з українцем.

"На цьому етапі, дивлячись на Ф'юрі, хочу сказати, що розсічення – удача для нього. До мене дійшли чутки, що Тайсон мав не дуже хороший вигляд у тренувальному таборі.

У спарингу, де він отримав пошкодження, Тайсон теж мав непереконливий вигляд. Тож чим більше в нього часу для тренувань, тим краще. Але тільки в тому випадку, якщо Ф'юрі буде повністю сфокусований, а зробити це складно морально", – сказав Брук в інтерв'ю Boxing King Media.

Нагадаємо, щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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