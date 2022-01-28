Удар ногою в горло, епопея VAR, два скасовані вилучення воротаря: збірні Еквадору та Бразилії влаштували епічну зарубу

Удар ногою в горло, епопея VAR, два скасовані вилучення воротаря: збірні Еквадору та Бразилії влаштували епічну зарубу

Неймовірно спекотний поєдинок.

Просто божевільний матч видали збірні Еквадору та Бразилії в рамках південноамериканського відбору на Чемпіонат світу-2022. Гра завершилася внічию 1:1 та була сповнена великою кількістю подій на футбольному полі.

Бразильці швидко відкрили рахунок - на 6-й хвилині Каземіро заштовхав м'яч у сітку після розіграшу кутового.

На 15-й хвилині воротар еквадорців Александер Домінгес отримав пряму червону картку. Голкіпер "бананових" хотів зірвати атаку суперників і прямою ногою вдарив у горло нападника "Селесао" Матеуса Кунью.

Бразилець ледве зумів оговтатися та продовжити гру. На його шиї залишилися криваві сліди від шипів. Рефері переглянув епізод за допомогою VAR і вилучив воротаря еквадорців.

QUE ENTRADA FOI ESSA?! O goleiro Domínguez, do Equador, acertou as travas da chuteira no pescoço de Matheus Cunha e foi expulso!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/3qPFjy6BEN — ESPN Brasil (de ) (@ESPNBrasil) January 27, 2022

Утім, Бразилія недовго пограла в більшості. На 20-й хвилині захисник "жовто-зелених" Емерсон заїхав між ніг супернику та побачив перед собою другу жовту картку.

А ще за 10 хвилин бразильці могли залишитися удев'ятьох. Голкіпер Аліссон вибивав м'яч і за інерцією вдарив ногою по голові Еннера Валенсію. Арбітр показав голкіперу червону картку, але після втручання VAR замінив її на жовту.

На початку другого тайму еквадорці діяли активніше та навіть заробили пенальті, але знову втрутився VAR і 11-метровий у ворота бразильців було скасовано.

На 75-й хвилині еквадорці відігралися завдяки голу Фелікса Торреса. А в компенсований час "бананові" були близькі до того, щоб вирвати перемогу - Аліссон кулаками вибивав м'яч та влучив у голову суперника. Суддя одразу призначив пенальті, але після підказки відеоасистентів знову скасував 11-метровий та вдруге скасував вилучення Аліссона.

Бразилія очолює групу південноамериканського відбору і вже гарантувала собі вихід на ЧС-2022.

Еквадор посідає третє місце та має хороші шанси потрапити на мундіаль в Катарі.

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