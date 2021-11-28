Удар по чемпіонських амбіціях: "Мілан" сенсаційно програв другий матч поспіль у Серії А (відео)

"Россонері" завершували поєдинок у меншості.
"Мілан" на власному полі поступився "Сассуоло" в поєдинку 14-го туру італійської Серії А - 1:3.
Команда Стефано Піолі вийшла вперед на 21-й хвилині зусиллями Алессіо Романьйолі. Проте гості швидко відігралися, уже через три хвилини Джанлука Скамакка відновив паритет у зустрічі.
На 33-й хвилині "Сассуоло" повів у рахунку - автоголом відзначився Сімон К'єр. На 66-й хвилині Доменіко Берарді відправив третій м'яч у ворота "россонері" та встановив остаточний рахунок.
Зазначимо, що від 77-ї хвилини "Мілан" змушений був грати в меншості - пряму червону картку отримав Романьйолі.
Відеоогляд матчу
Ця поразка стала для "Мілана" другою поспіль у Чемпіонаті Італії. У попередньому матчі "россонері" програли "Фіорентіні" (3:4).
- "Мілан" (32 бали) залишився на другому місці в Серії А. Підопічні Піолі поступаються "Наполі" за додатковими показниками. Сьогодні "партенопейці" зустрінуться з "Лаціо".
- "Сассуоло" (18 очок) піднявся на 12-ту сходинку.
- У наступному турі "Мілан" 1 грудня на виїзді зіграє проти "Дженоа" Андрія Шевченка, а "Сассуоло" в той же день прийме "Наполі".