Удар по чемпіонських амбіціях: "Мілан" сенсаційно програв другий матч поспіль у Серії А (відео)

Удар по чемпіонських амбіціях: "Мілан" сенсаційно програв другий матч поспіль у Серії А (відео)

"Россонері" завершували поєдинок у меншості.

"Мілан" на власному полі поступився "Сассуоло" в поєдинку 14-го туру італійської Серії А - 1:3 .

Команда Стефано Піолі вийшла вперед на 21-й хвилині зусиллями Алессіо Романьйолі. Проте гості швидко відігралися, уже через три хвилини Джанлука Скамакка відновив паритет у зустрічі.

На 33-й хвилині "Сассуоло" повів у рахунку - автоголом відзначився Сімон К'єр. На 66-й хвилині Доменіко Берарді відправив третій м'яч у ворота "россонері" та встановив остаточний рахунок.

Зазначимо, що від 77-ї хвилини "Мілан" змушений був грати в меншості - пряму червону картку отримав Романьйолі.

Відеоогляд матчу

Ця поразка стала для "Мілана" другою поспіль у Чемпіонаті Італії. У попередньому матчі "россонері" програли "Фіорентіні" (3:4).