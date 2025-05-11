Удар по чемпіонських надіях: "Карпати" з камбеком обіграли "Олександрію" в УПЛ (відео)

"Карпати" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

Реклама

"Карпати" здобули вольову перемогу над "Олександрією" в домашньому матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 2:1 .

Гості відкрили рахунок на 11-й хвилині зустрічі – голом відзначився Мігель Кампуш.

На 18-й хвилині "леви" могли відігратися, але м'яч, який забив Амбросій Чачуа, було скасовано через офсайд після перегляду VAR.

Реклама

У другому таймі львівській команді вдалося відновити паритет у протистоянні – на 80-й хвилині пенальті реалізував Ігор Краснопір.

А в компенсований до друого тайму час господарі поля вирвали перемогу – на 90+5-й хвилині забив Чачуа.

Огляд матчу "Карпати" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Олександрія" (63 очки) продовжує посідати друге місце в УПЛ і за два тури до фінішу відстає від "Динамо" на 5 балів. Відрив команди Руслана Ротаня від "Шахтаря", який йде третім, складає 5 пунктів.

Реклама

"Карпати" (46 очок) піднялися на четверту позицію, яка дозволяє потрапити до кваліфікації Ліги конференцій на наступний сезон. Львів'яни намагатимуться зберегти її у боротьбі з житомирським "Поліссям" (44 бали) та "Кривбасом" (43 пункти).

У наступному, передостанньому турі УПЛ олександрійці 18 травня приймуть "Верес", а підопічні Владислава Лупашка днем раніше на виїзді позмагаються з "Колосом".