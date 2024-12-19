Удар шипами в обличчя: зірковий воротар ПСЖ отримав моторошну травму під час матчу (фото, відео)

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма отримав жахливу травму під час виїзного матчу 16-го туру чемпіонату Франції проти "Монако", який відбувся 18 грудня в Монако.

У середині першого тайму захисник господарів Вільфрід Сінго в ігровому епізоді не зумів перестрибнути італійського воротаря та шипами заїхав йому просто в обличчя, внаслідок чого у нього пішла кров.

Джанлуїджі Доннарумма отримав моторошну травму / Фото: скриншот із трансляції

Джанлуїджі не зміг продовжити гру. Замість нього на 22-й хвилині на поле вийшов росіянин Матвій Сафонов.

Як повідомляє RMC Sport, Доннаруммі ще в роздягальні наклали десять швів на праву щоку. У Мережі з'явилося фото обличчя італійського кіпера.

Джанлуїджі Доннарумма / Фото: RMC Sport

Поєдинок завершився перемогою паризького клубу з рахунком 2:4. На 24-й хвилині парижан вивів уперед Дезіре Дуе. На старті другого тайму господарі відігралися – на 53-й хвилині пенальті реалізував Ельєсс Бен Сегір. Через шість хвилин після цього Брель Емболо вивів "монегасків" уперед.

Однак команда Луїса Енріке знайшла сили здійснити камбек. На 64-й хвилині Усман Дембеле зрівняв рахунок у матчі. На 83-й хвилині парижани повели в рахунку зусиллями Гонсалу Рамуша, а на 90+7-й хвилині крапку в цій зустрічі поставив Дембеле, який оформив дубль.

Огляд матчу "Монако" – ПСЖ

Після цієї перемоги ПСЖ зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Парижани мають 40 очок після 16 зіграних матчів і на 10 балів випереджають найближчого переслідувача "Марсель", який має поєдинок у запасі.

"Монако" розташовується на третій позиції у чемпіонаті Франції – в активі "монегасків" 30 залікових пунктів за підсумками 16 проведених матчів.

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