Удар у відповідь: фанати атакували Роналду пляшкою Coca-Cola під час матчу Євро-2020 проти Франції

Також у португальця кидали іншими предметами.
"Війна" між Кріштіану Роналду та Coca-Cola не стихає. Шанувальники популярного газованого напою відповіли на вчинок зіркового португальця на пресконференції перед стартовим матчем Євро-2020 з Угорщиною, тоді футболіст демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду.
Під час матчу заключного туру групового етапу з Францією 36-річний форвард португальців отримав "помсту".
Після другого забитого м'яча у ворота "триколірних", Роналду виконав свій традиційний стрибок, а з трибун у нього полетіли різні предмети, серед яких і пляшка Coca-Cola.
Cristiano Ronaldo has Coca-Cola bottle thrown at him before Euro 2020 ✳️ #cristianoronaldo #pitchinvader https://t.co/j4eMSQjis9— Sporting Excitement (@SportingExcite) June 24, 2021
Повідомлялося, що Роналду своїм жестом обвалив акції компанії Coca-Cola на 4 мільярди доларів. Пізніше стало відомо, що така інформація сильно перебільшена.
Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo— Goal (@goal) June 15, 2021
This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4
Згодом вчинок Роналду повторив італієць Мануель Локателлі.
Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021
Перервати оригінальний флешмоб вирішив українець Андрій Ярмоленко. Він пригадав дії Роналду і Поля Погба, а потім звернувся до спонсорів турніру Coca-Cola і Heineken.
"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, підсунувши до себе напої і розсміявшись.
'Please contact me, Coke and Heineken!'— B/R Football (@brfootball) June 17, 2021
Yarmolenko is all of us
(: @EURO2020) pic.twitter.com/Bm3HcVC7Tq
- Матч Португалія - Франція завершився внічию 2:2. Французи з першого місця вийшли до плейоф, а португальці - з третього.
- В 1/8 фіналу Португалія зіграє з Бельгією (27 червня, 22:00) , а Франція - проти Швейцарії (28 червня, 22:00).
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Роналду повторив світовий рекорд за голами в історії національних збірних.