Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Удар у відповідь: фанати атакували Роналду пляшкою Coca-Cola під час матчу Євро-2020 проти Франції

Удар у відповідь: фанати атакували Роналду пляшкою Coca-Cola під час матчу Євро-2020 проти Франції

Associated Press

Також у португальця кидали іншими предметами.

"Війна" між Кріштіану Роналду та Coca-Cola не стихає. Шанувальники популярного газованого напою відповіли на вчинок зіркового португальця на пресконференції перед стартовим матчем Євро-2020 з Угорщиною, тоді футболіст демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду.

Під час матчу заключного туру групового етапу з Францією 36-річний форвард португальців отримав "помсту".

Після другого забитого м'яча у ворота "триколірних", Роналду виконав свій традиційний стрибок, а з трибун у нього полетіли різні предмети, серед яких і пляшка Coca-Cola.

Повідомлялося, що Роналду своїм жестом обвалив акції компанії Coca-Cola на 4 мільярди доларів. Пізніше стало відомо, що така інформація сильно перебільшена.

Згодом вчинок Роналду повторив італієць Мануель Локателлі.

Перервати оригінальний флешмоб вирішив українець Андрій Ярмоленко. Він пригадав дії Роналду і Поля Погба, а потім звернувся до спонсорів турніру Coca-Cola і Heineken.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, підсунувши до себе напої і розсміявшись.

  • Матч Португалія - Франція завершився внічию 2:2. Французи з першого місця вийшли до плейоф, а португальці - з третього.
  • В 1/8 фіналу Португалія зіграє з Бельгією (27 червня, 22:00) , а Франція - проти Швейцарії (28 червня, 22:00).         
©

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Роналду повторив світовий рекорд за голами в історії національних збірних.

Німеччина вирвала путівку до 1/8 фіналу, Франція та Португалія зіграли в бойову нічию: огляд матчів 3 туру групи F Євро-2020

Німеччина вирвала путівку до 1/8 фіналу, Франція та Португалія зіграли в бойову нічию: огляд матчів 3 туру групи F Євро-2020