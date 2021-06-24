Удар у відповідь: фанати атакували Роналду пляшкою Coca-Cola під час матчу Євро-2020 проти Франції

Удар у відповідь: фанати атакували Роналду пляшкою Coca-Cola під час матчу Євро-2020 проти Франції

Також у португальця кидали іншими предметами.

"Війна" між Кріштіану Роналду та Coca-Cola не стихає. Шанувальники популярного газованого напою відповіли на вчинок зіркового португальця на пресконференції перед стартовим матчем Євро-2020 з Угорщиною, тоді футболіст демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду.

Під час матчу заключного туру групового етапу з Францією 36-річний форвард португальців отримав "помсту".

Після другого забитого м'яча у ворота "триколірних", Роналду виконав свій традиційний стрибок, а з трибун у нього полетіли різні предмети, серед яких і пляшка Coca-Cola.

Cristiano Ronaldo has Coca-Cola bottle thrown at him before Euro 2020 ✳️ #cristianoronaldo #pitchinvader https://t.co/j4eMSQjis9 — Sporting Excitement (@SportingExcite) June 24, 2021

Повідомлялося, що Роналду своїм жестом обвалив акції компанії Coca-Cola на 4 мільярди доларів. Пізніше стало відомо, що така інформація сильно перебільшена.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Згодом вчинок Роналду повторив італієць Мануель Локателлі.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

Перервати оригінальний флешмоб вирішив українець Андрій Ярмоленко. Він пригадав дії Роналду і Поля Погба, а потім звернувся до спонсорів турніру Coca-Cola і Heineken.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, підсунувши до себе напої і розсміявшись.

'Please contact me, Coke and Heineken!'



Yarmolenko is all of us



(: @EURO2020) pic.twitter.com/Bm3HcVC7Tq — B/R Football (@brfootball) June 17, 2021

Матч Португалія - Франція завершився внічию 2:2 . Французи з першого місця вийшли до плейоф, а португальці - з третього.

. Французи з першого місця вийшли до плейоф, а португальці - з третього. В 1/8 фіналу Португалія зіграє з Бельгією (27 червня, 22:00) , а Франція - проти Швейцарії (28 червня, 22:00).

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Роналду повторив світовий рекорд за голами в історії національних збірних.

Німеччина вирвала путівку до 1/8 фіналу, Франція та Португалія зіграли в бойову нічию: огляд матчів 3 туру групи F Євро-2020

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