Ударили битою та закували в кайданки: першого російського чемпіона UFC жорстоко побили в Мексиці

Ударили битою та закували в кайданки: першого російського чемпіона UFC жорстоко побили в Мексиці

Олег Тактаров заступився за дівчину, яка посварилася з охороною місцевого готелю.

Перший російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олег Тактаров повідомив, що став жертвою групового побиття в Мексиці.

Як повідомив у себе в Telegram-каналі журналіст Олександр Лютіков, 54-річний Тактаров заступився за дівчину, у якої виникла сварка з охороною місцевого готелю.

За його словами колишнього бійця UFC, його ззаду вдарили по потилиці. А потім били ногами та душили, руки закувавши в кайданки.

"Ззаду по голові вдарили, гадаю, бейсбольною битою. Гематома внутрішня. Десять людей по мені скакали. Отямився від того, що задихаюсь, у мене майка була на носі, я хотів дихати, мене били.

Один стрибав на кайданках, на мені були кайданки одягнені. Якоюсь ліскою мені стягували ноги. Хвилин 30-40 я лежав не рухаючись, але мене продовжували бити. Якась супермафіозна структура.

Коли поліція приїхала, я з полегшенням зітхнув. Зрозумів, що виживу, тому що кожної секунди я думав, що помру", - розповів Тактаров.

Журналіст повідомив, що Тактаров досі перебуває в Мексиці і "з міркувань безпеки до від'їзду додому не збирається розповідати подробиці цієї дивовижної історії".

Зазначимо, що Тактаров завершив кар'єру в ММА у квітні 2008 року. У його послужному списку 17 перемог та п'ять поразок. Ще дві зустрічі закінчилися внічию. Після закінчення спортивної кар'єри Олег працював у кіноіндустрії.

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