Ударив ногою сзаду: Яремчук ледь не спровокував бійку в дербі у Португалії (відео)

Ударив ногою сзаду: Яремчук ледь не спровокував бійку в дербі у Португалії (відео)

Українець отримав за свої дії жовту картку.

Мало скандалом не завершився матч 1/8 фіналу Кубка Португалії між " Порту " та " Бенфікою ", за яку виступає українець Роман Яремчук.

26-річний форвард збірної України мало не спровокував бійку в середині другої половини протистояння. Яремчук під час одного з ігрових епізодів декілька разів вдарив суперника сзаду, що викликало масу обурення з боку лави запасних "драконів".

Головний арбітр швидко врегулював конфлікт та не дав йому перерости в щось більше, показавши Роману попередження. Утім, розслаблятися нападнику зарано, адже цей епізод можуть додатково розглянути у відповідному комітеті та "виписати" Яремчуку більш суворе покарання.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

Yaremchuk does have a bit of a habit of losing his cool during games sometimes… think he needs to manage it a bit better as could end up costing his side more seriously in the future pic.twitter.com/7dVHT0w4AD — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 23, 2021

Утім, у цій грі все ж не обішлося без вилучень. На другій додатковій до першого тайму хвилині червону картку перед собою побачив гравець "Порту" Еванілсон, який перед цим оформив дубль. А вже під кінець протистояння до роздягальні завчасно вирушив футболіст "орлів" - Ніклас Отаменді.