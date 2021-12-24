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Ударив ногою сзаду: Яремчук ледь не спровокував бійку в дербі у Португалії (відео)

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Ударив ногою сзаду: Яремчук ледь не спровокував бійку в дербі у Португалії (відео)

Associated Press

Українець отримав за свої дії жовту картку.

Мало скандалом не завершився матч 1/8 фіналу Кубка Португалії між "Порту" та "Бенфікою", за яку виступає українець Роман Яремчук.

26-річний форвард збірної України мало не спровокував бійку в середині другої половини протистояння. Яремчук під час одного з ігрових епізодів декілька разів вдарив суперника сзаду, що викликало масу обурення з боку лави запасних "драконів".

Головний арбітр швидко врегулював конфлікт та не дав йому перерости в щось більше, показавши Роману попередження. Утім, розслаблятися нападнику зарано, адже цей епізод можуть додатково розглянути у відповідному комітеті та "виписати" Яремчуку більш суворе покарання.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

Утім, у цій грі все ж не обішлося без вилучень. На другій додатковій до першого тайму хвилині червону картку перед собою побачив гравець "Порту" Еванілсон, який перед цим оформив дубль. А вже під кінець протистояння до роздягальні завчасно вирушив футболіст "орлів" - Ніклас Отаменді.

  • Яремчук провів у грі весь другий тайм, а "Бенфіка" зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3;
  • Цього сезону на рахунку Яремчука 19 матчів у всіх турнірах, шість забитих голів та три результативні передачі;
  • Вже 30 грудня ці команди зустрінуться знову, проте вже в рамках внутрішньої першості.
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