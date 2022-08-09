Ударив ногою у живіт вагітну дівчину: футболісту збірної Німеччини загрожує до 10 років за ґратами

Гравця національної збірної Німеччини та дортмундської "Боруссії" Ніко Шульца звинувачують у домашньому насильстві. Він ризикує потрапити до в'язниці.

Футболісту дортмундської "Боруссії" Ніко Шульцу загрожує до десяти років ув'язнення через насильство у відношенні до його колишньої дівчини.

Як повідомляє Bild, дівчина, ім'я якої не називається, через свого адвоката передала до прокуратури 76 сторінок матеріалів зі скріншотами повідомлень та фотографіями, які доводять насильство з боку Шульца.

Адвокат виділив сім випадків домашнього насильства з боку спортсмена, які сталися у 2020 році. Зокрема, Шульц вдарив дівчині в живіт за два тижні до народження доньки.

"Він схопив її ззаду, а потім кинув на землю. Потім ударив ногою у живіт", – йдеться у повідомленні.

Після цього дівчина написала гравцю: "Я вмираю від болю у животі". У цьому ж листуванні Шульц попросив у своєї подруги вибачення, додавши, що "ненавидить себе за це".

Дортмундська "Боруссія" вже відреагувала на цю інформацію.

"Досі нам не було відомо про будь-які розслідування прокуратури приватного життя Ніко Шульца. Зараз ми підтримуємо контакт із футболістом з огляду на всі серйозні звинувачення", - зазначили у клубі.

29-річний Ніко Шульц виступає за "Боруссію" Дортмунд з 2019 року після трансферу з "Гоффенхайму". Також на його рахунку 12 матчів та 2 голи за збірну Німеччини.

Нагадаємо, що гравець "Сассуоло" та збірної Італії Доменіко Берарді не надто професійно повівся після матчу Кубка Італії.

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