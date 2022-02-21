"Ударом скорпіона": в Чемпіонаті Австралії футболіст відзначився мегаефектним голом (відео)

Бенджамін Гаруччіо перервав свою трирічну "суху" серію справжнім шедевром.

Свідками дуже красивого забитого м'яча стали уболівальники, які прийшли на матч 20-го туру Чемпіонату Австралії між командами "Вестерн Юнайтед" та "Вестерн Сідней Вондерерс".

На 68-й хвилині захисник господарів Бенджамін Гаруччіо відзначився голом у так званому "стилі скорпіона". Оборонець підключився до атаки своєї команди та в падінні забив п'ятою через себе.

A moment i’ll remember for the rest of my life ⚽️ pic.twitter.com/NiV6AIYZMM — Ben Garuccio (@Bengaruccio) February 21, 2022

Для нього гол став другим у матчі, перший м'яч Бенджамін забив наприкінці першого тайму. Цікаво, що до цього поєдинку Гаруччіо востаннє відзначався ще в Кубку шотландської ліги у сезоні-2018/2019. Цього сезону в його активі також одна результативна передача за 10 зіграних поєдинків у футболці австралійського клубу.

Матч завершився перемогою "Вестерн Юнайтед" з рахунком 3:2 . Команда Гаруччіо з 23 очками очолює турнірну таблицю Чемпіонату Австралії.

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