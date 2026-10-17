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Ударив суперника головою: футболіст збірної України заробив вилучення в матчі АПЛ
Єгор Ярмолюк отримав пряму червону картку наприкінці першого тайму гри з мерсисайдцями.
Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк заробив вилучення в матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27 проти "Ліверпуля".
22-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і в компенсований до першого тайму час, на 45+8-й хвилині, отримав пряму червону картку за те, що головою вдарив захисника суперників Жеремі Жаке.
Після перегляду відеоповтору (VAR) рефері показав українцю пряму червону картку.
Ярмолюка вилучили з поля за рахунку 1:0 на користь "Брентфорда". У другому таймі мерсисайдці в більшості забили двічі та в підсумку здобули перемогу — 1:2.
Для Ярмолюка це перша червона картка у професійній кар'єрі. До цього футболіст жодного разу не був вилучений з поля.
Це був 9-й матч Єгора за "Брентфорд" цього сезону, в й його активі один гол і 2 асисти.
Після цієї поразки "Брентфорд" (10 очок) опустився на шосту позицію у турнірній таблиці АПЛ. "Ліверпуль" (12 балів) вийшов на п'яте місце.
Раніше повідомлялося, що Ярмолюк забив ефектний гол у матчі АПЛ проти "Астон Вілли".