Удев'яте оновив світовий рекорд: Дюплантіс здобув "золото" у стрибках з жердиною на ОІ-2024 (відео)

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс виграв золоту медаль у стрибках з жердиною на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, встановивши новий світовий рекорд.

У фіналі 24-річний спортсмен підкорив планку на висоті 6,25 метра та оновив світовий рекорд, який сам же встановив у квітні цього року на першому етапі сезону Діамантової ліги в китайському Сямені, де стрибнув на 6,24 метра.

Також він побив олімпійський рекорд, який від Ігор-2016 у Ріо належав бразильцеві Тіагу Бразу (6,03 метра).

Арман Дюплантіс / Фото: Associated Press

Арман Дюплантіс / Фото: Associated Press

Конкуренцію Дюплантісу в фіналі Олімпіади-2024 ніхто скласти не зумів. Срібним призером став американець Сем Кендрікс, який завершив змагання з результатом 5,95 метра. "Бронзу" отримав Еммануїл Караліс з Греції – 5,90 метра.

Дюплантіс удев'яте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною та завоював друге в кар'єрі олімпійське "золото". На Іграх-2020 у Токіо він тріумфував з результатом 6,02 метра.

"Я не розумів, наскільки фантастичним був той момент. Це одна з тих речей, які насправді не відчуваються реальними. Найбільшою мрією з дитинства було побити світовий рекорд на Олімпіаді, і я зміг зробити це", – сказав швед після здобуття золотої медалі.

Арман Дюплантіс / Фото: Associated Press

Арман Дюплантіс / Фото: Associated Press

Відео рекордного стрибка Дюплантіса на Олімпіаді-2024

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після десятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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