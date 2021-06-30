Удвічі більше, ніж минулого разу: скільки вже заробила збірна України на Євро-2020

Удвічі більше, ніж минулого разу: скільки вже заробила збірна України на Євро-2020

Команда Андрія Шевченка може ще поповнити власну скарбничку.

Обігравши команду Швеції в драматичному матчі 1/8 фіналу Євро-2020, збірна України вперше в історії пробилася до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.

Цим результатом команда Андрія Шевченка не лише потішила всю Україну, а і заробила солідні гроші. Станом на зараз Українська асоціація футболу (УАФ) повинна отримати від УЄФА 16 мільйонів євро.

За вихід у фінальну частину турніру "синьо-жовті" отримали 9,25 мільйона євро . Крім того, Україна в групі обіграла Північну Македонію (2:1). Ця перемогла принесла нашій команді додаткові 1,5 мільйона євро.

Українській збірній пощастило завоювати одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. За вихід до 1/8 фіналу наша команда отримала додаткові 2 мільйони євро .

А перемога над Швецією та вихід у 1/4 фіналу дозволили збірній України заробити ще 3,25 мільйона євро .

Зазначимо, що на провальному Євро-2016 збірна України заробила 8 млн євро - призові за участь у фінальній частині змагання. Тобто це вдвічі менше, ніж на поточному турнірі.

Віримо, що українські футболісти на цьому не зупиняться. У разі виходу до півфіналу скарбничка збірної поповниться ще на 5 млн євро. Фіналіст додатково заробить 7 млн євро, а переможець - 10 млн євро.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією , яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).

, яка в першому раунді плейоф (2:0). Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Євро-2020: українська збірна вже заробила 16 мільйонів євро

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