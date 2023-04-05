Удвічі більше, ніж отримує Роналду: саудівський клуб заманює Мессі космічними грошима

Аргентинцю пропонують контракт із зарплатою 400 млн євро на рік.

Саудівський "Аль-Хіляль" зробив офіційну пропозицію форварду ПСЖ і збірної Аргентини Ліонелю Мессі.

Як повідомив авторитетний італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, саудити готові платити аргентинцю 400 мільйонів євро на рік.

Водночас Мессі не поспішає приймати такі щедрі умови, оскільки його пріоритетом є продовження кар'єри в Європі.

Зазначається, що "Барселона" очікує вирішення ситуації з фінансовим фейрплей, після чого збирається почати переговори щодо повернення Мессі.

Пропозицію ПСЖ подовжити контракт 35-річний нападник поки що не прийняв, бо прагне отримати "спортивні гарантії".

Цього сезону Мессі провів 33 матчі за ПСЖ у всіх турнірах, забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

"Аль-Хіляль" наразі посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії .

Як що ж Мессі погодиться прийняти пропозицію саудівського клубу, то гратиме в одній лізі зі своїм одвічним конкурентом – форвардом Кріштіану Роналду, який захищає кольори "Аль-Насра". Зарплата португальця в Саудівській Аравії складає 200 мільйонів доларів на рік, а контракт розрахований до літа 2025-го.

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