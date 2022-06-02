Уельс - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

Уельс - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

5 червня збірна України проведе фінальний поєдинок плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Уельсу. ТСН Проспорт розповідає, де можна подивитися гру та які прогнози букмекерів.

Надважлива зустріч збірної України з Уельсом відбудеться на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Початок поєдинку - о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що в півфіналі "синьо-жовті" розібралися на виїзді з Шотландією (3:1), а Уельс на цій самій стадії вдома здолав Австрію (2:1).

Перед грою з шотландцями "синьо-жовті" провели три контрольні спаринги. Підопічні Олександра Петракова обіграли "Боруссію" з Менхенгладбаха (2:1) та італійський "Емполі" (3:1), а також зіграли внічию з хорватською "Рієкою" (1:1).

Де дивитися матч Уельс - Україна

У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"), який також доступний на відеосервісі Megogo.. Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Уельс - Україна

У майбутній зустрічі букмекери віддають незначну перевагу господарям. На перемогу господарів поля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,84. Нічия - 3,12. Ймовірність звитяги українців за підсумками 90 хвилин гри оцінена коефіцієнтом 2,92.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.