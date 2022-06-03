Уельс - Україна: онлайн-трансляція фіналу плейоф відбору на ЧС-2022

У неділю, 5 червня, збірна України проведе фінальний поєдинок плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Суперником "синьо-жовтих" у вирішальній битві за потрапляння на мундіаль стане команда Уельсу.

Доленосна зустріч відбудеться на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Початок поєдинку - о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2022 "синьо-жовті" розібралися на виїзді з Шотландією (1:3), а Уельс на цій же стадії ще в березні вдома здолав Австрію (2:1).

ТСН Проспорт пропонує до вашої уваги текстову онлайн-трансляцію протистояння Уельс - Україна.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.