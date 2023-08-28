Угледів расизм: екссуперник Усика зробив скандальну заяву про перемогу українця над Дюбуа

Дерек Чісора вважає, що британця засудили через те, що він темношкірий.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора прокоментував результат бою свого співвітчизника Даніеля Дюбуа проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі, українця Олександра Усика.

39-річний ветеран спробував виправдати поразку Дюбуа тим, що він є темношкірим.

За словами Чісори, під час поєдинку у польському Вроцлаві навколо було багато людей з білою шкірою, тому Даніель не мав шансів розраховувати на прихильність суддів.

"У нас є темношкірий хлопець, який б'ється у білій країні з великою кількістю білошкірих людей навколо. Рефері білошкірий, судді біля рингу білошкірі. Чого ви очікували? Темношкірому не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували", – сказав Чісора у коментарі Boxing King Media.

Додамо, що Чісора також має досвід битви з Усиком. У жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням в бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Проте не обійшлося без скандалу. У п'ятому раунді британець влучив українцю нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок продовжився.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Промоутер британця Френк Воррен повідомив про наміри оскаржувати результат бою та вимагати призначення реваншу.

Раніше повідомлялося, що Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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