Угорщина в матчі з жахливою травмою дотиснула Шотландію і зберегла шанси на плейоф Євро-2024 (відео)

Збірна Угорщини перемогла команду Шотландії в матчі заключного третього туру групи A фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Штутгарт Арені" у Штутгарті завершився з рахунком 0:1 .

У першому таймі голів уболівальники не побачили. У середині другого тайму стався моторошний епізод – угорський нападник Барнабаш Варга зіткнувся з голкіпером шотландців та знепритомнів.

На полі негайно з'явилися лікарі. Після надання екстреної допомоги Варгу винесли на ношах.

Через цей інцидент до основного часу зустрічі було додано 10 хвилин. На останніх секундах компенсованого часу Угорщина вирвала перемогу – Кевін Чобот замкнув простріл з правого флангу ударом к ближній кут.

Огляд матчу Шотландія – Угорщина

У паралельному матчі останнього туру групи А збірна Німеччини врятувала нічию проти Швейцарії (1:1).

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Таким чином, Німеччина (7 очок) вийшла до плейоф Євро-2024 з першого місця, а Швейцарія (5 балів) – з другого.

Угорщина (3 очки) фінішувала на третій позиції та зберігає шанси пробитися до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли у своїх групах треті місця. Шотландія (1 бал) посіла останню сходинку та вилетіла з турніру.

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