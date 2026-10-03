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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Угорщина обіграла Грузію та наздогнала Україну за очками в Лізі націй

Угорці скористалися поразкою українців від північноірландців.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Угорщини

Збірна Угорщини / © Associated Press

Збірна Угорщини вдома обіграла Грузію в матчі третього туру групи 2 дивізіону B Ліги націй-2026/27. Поєдинок на "Пушкаш Арені" в Будапешті завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол господарі поля забили на 35-й хвилині. Автором результативного удару став захисник "Ліверпуля" Мілош Керкез.

В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету збірна України в словацькій Трнаві розгромно програла Північній Ірландії (0:3).

Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у своїй групі Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що важливий гравець збірної України залишив розташування команди перед матчами Ліги націй.

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