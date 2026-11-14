Угорщина перемогла Грузію та очолила групу України у Лізі націй

Грузія — Угорщина / © Associated Press

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Збірна Угорщини перемогла команду Грузії у виїзному матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок у Тбілісі завершився з рахунком 0:2.

У першому таймі команди голів не забили. А вже у другій половині зустрічі угорці двічі вразили ворота господарів поля. Спочатку на 73-й хвилині автоголом відзначився захисник грузинів Лаша Двалі.

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А на 85-й хвилині гості закріпили свій успіх — влучного удару завдав Барнабаш Варга.

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Після цієї перемоги Угорщина (10 очок) очолила групу 2 дивізіону B Ліги націй. Грузія (2 бали) залишилася на останній позиції

В іншому матчі 5-го туру цього квартету зустрінуться Північна Ірландія (8 пунктів) та Україна (4 очки). Поєдинок у Белфасті також відбудеться 14 листопада, початок — о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.

Перемога Угорщини над Грузією означає, що Україна точно не виграє свою групу Ліги націй — "синьо-жовті" не випередять одночасно і угорців, і Північну Ірландію. Водночас підопічні Андреа Мальдери зберігають шанси фінішувати на другому місці.

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У заключному турі Угорщина прийме Північну Ірландію, а Грузія у словацькому місті Кошице позмагається з Україною. Обидва матчі заплановано на 17 листопада.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй з Північною Ірландією.

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