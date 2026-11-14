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Угорщина перемогла Грузію та очолила групу України у Лізі націй
Перемога угорців над грузинами означає, що українці точно не виграють групу Ліги націй.
Збірна Угорщини перемогла команду Грузії у виїзному матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок у Тбілісі завершився з рахунком 0:2.
У першому таймі команди голів не забили. А вже у другій половині зустрічі угорці двічі вразили ворота господарів поля. Спочатку на 73-й хвилині автоголом відзначився захисник грузинів Лаша Двалі.
А на 85-й хвилині гості закріпили свій успіх — влучного удару завдав Барнабаш Варга.
Після цієї перемоги Угорщина (10 очок) очолила групу 2 дивізіону B Ліги націй. Грузія (2 бали) залишилася на останній позиції
В іншому матчі 5-го туру цього квартету зустрінуться Північна Ірландія (8 пунктів) та Україна (4 очки). Поєдинок у Белфасті також відбудеться 14 листопада, початок — о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.
Перемога Угорщини над Грузією означає, що Україна точно не виграє свою групу Ліги націй — "синьо-жовті" не випередять одночасно і угорців, і Північну Ірландію. Водночас підопічні Андреа Мальдери зберігають шанси фінішувати на другому місці.
У заключному турі Угорщина прийме Північну Ірландію, а Грузія у словацькому місті Кошице позмагається з Україною. Обидва матчі заплановано на 17 листопада.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй з Північною Ірландією.