Ухвалено остаточне рішення щодо участі Росії у молодіжному чемпіонаті світу з хокею

Володимир Путін на хокеї / © Associated Press

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Збірна Росії з хокею не виступить на молодіжному чемпіонаті світу (U-20).

Відповідне рішення ухвалила рада Міжнародної федерації хокею (IIHF).

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Причиною стала принципова позиція низки учасників турніру щодо допущення росіян, зокрема господарки змагань Канади, уряд якої відмовився видавати візи хокеїстам з країни-окупантки.

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В IIHF також наголосили, що розглянули можливість перенесення чемпіонату світу до іншої країни, однак зрештою вирішили не змінювати місце проведення турніру та погодилися з позицією канадської влади.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться в Канаді від 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року.

Нагадаємо, 30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних турнірів, зобов’язавши IIHF дозволити збірним країни-агресорки брати участь у світових змаганнях.

Після цього було оголошено, що збірна Росії замінить Норвегію в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу з хокею.

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Також повідомлялося, що під загрозою перебуває місце збірної України в елітному дивізіоні дорослого чемпіонату світу з хокею, куди наша команда повернулася вперше за 20 років.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не пустить збірну Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею, незважаючи на рішення CAS про скасування відсторонення РФ від міжнародних турнірів.

Низка європейських збірних, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Латвія, Чехія, Швеція, Франція та Австрія заявили, що бойкотуватимуть матчі з російською командою на дорослій світовій першості. Крім того, через потенційну участь росіян майбутній ЧС-2027 з хокею почав втрачати спонсорів.

Дорослий ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

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Збірна України з хокею удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

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