Укотре послали за кораблем: УЄФА категорично відмовив включити клуби з Криму до чемпіонату Росії

УЄФА знову нагадав, що клуби анексованого Криму не мають права змагатися в турнірах під егідою Російського футбольного союзу (РФС).

"Переконливо просимо вас ознайомитися з рішенням, ухваленим виконавчим комітетом УЄФА у грудні 2014 року. Щодо ситуації в Криму, то відповідно до рішення Надзвичайної комісії УЄФА від 22 серпня 2014 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення заборонити кримським клубам брати участь у змаганнях, організованих Російським футбольним союзом (РФС), від 1 січня 2015 року, і вважати цей регіон "особливою зоною" для футбольних цілей до подальшого повідомлення", - йдеться у відповіді УЄФА на запит одного з російських ЗМІ.

Додамо, 22 серпня керівництво Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) створило робочу групу із включення кримських команд до першості. Утім, як бачимо, це жодним чином не допомогло країні-агресорці.

Раніше розповідалося про те, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

Читайте також:

"Інтеграція Криму до російського футболу неминуча": у РФ заявили про переговори з ФІФА та УЄФА щодо окупованого півострова

"Варимося у своїй кухні": президент кримського клубу побідкався через те, що їх не беруть до чемпіонату РФ

"Хочеться зняти цю тему": в Криму змирилися з невключенням до чемпіонату Росії з футболу