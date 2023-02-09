Укотре послали за кораблем: УЄФА позбавив Росію очок у таблиці коефіцієнтів

Європейський футбольний союз (УЄФА) змінив рішення щодо кількості очок, які Росія отримає в таблиці коефіцієнтів у сезоні 2022/23. В оновленій таблиці російська футбольна асоціація не має набраних очок за нинішній єврокубковий сезон.

Це можна побачити на офіційному сайті УЄФА.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України УЄФА відсторонив клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Згодом "бан" було подовжено, російським командам заборонили брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Однак, попри відсторонення, УЄФА нарахував країні-агресорці 4,333 бала у таблиці коефіцієнтів для чоловічих команд та 1,750 - для жіночих (найгірший показник російських клубів за останні 5 сезонів - прим.).

Тепер же в організації вирішили переглянути своє рішення та позбавити Росію очок у таблиці коефіцієнтів за поточний сезон. Відтак РФ впала з 18-го на 23-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію РФ на усунення клубів і збірних від міжнародних змагань.

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