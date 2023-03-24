Укотре йдуть за кораблем: легкоатлетам з РФ і Білорусі подовжили усунення від міжнародних змагань

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) залишила чинним відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань на тлі повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Як я зазначав під час запровадження цих заходів минулого року, безпрецедентні санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі країнами та галузями промисловості в усьому світі, здаються єдиним мирним способом підірвати та зруйнувати поточні наміри Росії та відновити мир. Смерть і руйнування, які ми спостерігаємо в Україні протягом останнього року, включно зі смертю близько 185 спортсменів, лише зміцнили мою рішучість у цьому питанні.

Репутація наших великих міжнародних змагань вже була суттєво пошкоджена діями російського та білоруського урядів через труднощі, заподіяні українським спортсменам, і руйнування спортивної системи України. Російські та білоруські спортсмени, багато з яких є військовими, не повинні бути бенефіціарами цих дій. Спортсмени, офіційні особи та допоміжний персонал з Росії та Білорусі все ще виключені в найближчому майбутньому", – сказав голова World Athletics Себастьян Коу.

Водночас World Athletics ухвалила рішення відновити членство російської федерації легкої атлетики після семи років відсторонення через допінг.

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