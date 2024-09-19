Україна – Афганістан: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату світу-2024 з футзалу

У суботу, 21 вересня, збірна України в матчі заключного, третього туру групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу зіграє проти національної команди Афганістану.

Поєдинок відбудеться в Андижані (Узбекистан). Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Після двох матчів на світовій першості підопічні Олександра Косенка з трьома очками посідають третє місце у групі С. У стартовому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а потім знищила Анголу (7:2).

Збірна Афганістану, яка є дебютантом ЧС, з трьома очками йде на другій позиції після перемоги над Анголою (6:4) та поразки від Аргентини (1:2).

Зазначимо, що в паралельному матчі цього квартету Аргентина, яка достроково вийшла до плейоф, зустрінеться з Анголою.

Становище команд у групі С перед останнім туром:

1. Аргентина – 6 очок (різниця м'ячів – 9:2)

2. Афганістан – 3 (7:6)

3. Україна – 3 (8:9)

4. Ангола – 0 (6:13)

Згідно з регламентом турніру, до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Таким чином, перемога над Афганістаном точно дозволить українцям фінішувати у топ-2 своєї групи та вийти до плейоф.

Де дивитися матч Україна – Афганістан

Матч Україна – Афганістан у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Зокрема трансляція поєдинку буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дивитися онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Афганістан також можна буде на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Афганістан

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,38. Нічия – 6,50. Виграш Афганістану – 5,20.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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