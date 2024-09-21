Україна – Афганістан: онлайн-відеотрансляція матчу чемпіонату світу-2024 з футзалу

У суботу, 21 вересня, збірна України в матчі заключного, третього туру групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу зіграє проти національної команди Афганістану.

Поєдинок відбудеться в Андижані (Узбекистан). Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

На нинішньому Мундіалі підопічні Олександра Косенка з трьома очками посідають третє місце у групі С. У стартовому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а потім знищила Анголу (7:2).

Збірна Афганістану, яка є дебютантом ЧС, з трьома очками йде на другій позиції після перемоги над Анголою (6:4) та поразки від Аргентини (1:2).

Зазначимо, що в паралельному матчі цього квартету Аргентина (6 очок), яка достроково вийшла до плейоф, зустрінеться з Анголою (0 балів).

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу Україна – Афганістан.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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