Україна — Албанія: букмекери зробили прогноз на товариський матч
Команду Сергія Реброва вважають фаворитом контрольної гри з албанцями.
У вівторок, 31 березня, збірна України проведе товариський матч з командою Албанії.
Поєдинок відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
І Україна, і Албанія не змогли пробитися до фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, поступившись у своїх півфінальних протистояннях.
Команда Сергія Реброва програла Швеції з рахунком 1:3, тоді як албанці зазнали поразки від Польщі (1:2).
Прогноз букмекерів на матч Україна — Албанія
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,94. Нічия — 3,63. Виграш албанців — 3,58.
Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував поразку збірної України від Швеції та невихід на ЧС-2026.
Також ми розповідали, що Андрій Шевченко відреагував на поразку збірної України від Швеції та непотрапляння на Мундіаль.