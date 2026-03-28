Україна — Албанія: букмекери зробили прогноз на товариський матч

Україна — Албанія

У вівторок, 31 березня, збірна України проведе товариський матч з командою Албанії.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

І Україна, і Албанія не змогли пробитися до фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, поступившись у своїх півфінальних протистояннях.

Команда Сергія Реброва програла Швеції з рахунком 1:3, тоді як албанці зазнали поразки від Польщі (1:2).

Прогноз букмекерів на матч Україна — Албанія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,94. Нічия — 3,63. Виграш албанців — 3,58.

