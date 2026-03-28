Україна — Албанія: де і коли дивитися товариський матч
Після поразки від шведів у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 команда Сергія Реброва проведе контрольний поєдинок з албанцями.
У вівторок, 31 березня, збірна України зіграє товариський матч з командою Албанії.
Поєдинок відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
І Україна, і Албанія не змогли пробитися до фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, поступившись у своїх півфінальних зустрічах.
Команда Сергія Реброва програла Швеції з рахунком 1:3, тоді як албанці зазнали поразки від Польщі (1:2).
Де дивитися матч Україна — Албанія
Пряму трансляцію поєдинку Україна — Албанія можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Албанія.
