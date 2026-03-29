Україна — Албанія: онлайн-трансляція товариського матчу

Україна — Албанія / © Associated Press

У вівторок, 31 березня, збірна України проведе товариський матч з командою Албанії.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

І Україна, і Албанія не змогли пробитися до фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, поступившись у своїх півфінальних зустрічах.

Команда Сергія Реброва програла Швеції з рахунком 1:3, тоді як албанці зазнали поразки від Польщі (1:2).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Албанія.