Україна - Англія: команди назвали стартові склади на битву за півфінал Євро-2020

Україна - Англія: команди назвали стартові склади на битву за півфінал Євро-2020

Поєдинок у Римі розпочнеться о 22:00.

Збірні України та Англії оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2020, який відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Україна: Бущан - Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Зінченко, Сидорчук, Шапаренко - Ярмоленко, Яремчук.

Англія: Пікфорд - Шоу, Стоунз, Магвйар, Вокер - Райс, Філліпс - Санчо, Стерлінг, Маунт - Кейн

Поєдинок Україна - Англія розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цієї історичної битви.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

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