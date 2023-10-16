Україна – Англія: онлайн-відеотрансляція матчу відбору на молодіжне Євро-2025

"Синьо-жовті" позмагаються з чинними чемпіонами Європи (U-21) за лідерство у групі.

У понеділок, 16 жовтня, молодіжна збірна України (U-21) в рамках 3-го туру групового етапу кваліфікації Євро-2025 зіграє з молодіжною збірною Англії (U-21).

Поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице, на стадіоні "Кошицька футбольна арена". Початок матчу – о 19:30 за київським часом.

Для обох збірних це буде третій поєдинок у нинішньому відборі на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" здолали команду Північної Ірландії (1:0) та розгромили Люксембург (3:0). Своєю чергою, англійська "молодіжка" розбила Люксембург (3:0) і познущалася із Сербії (9:1).

Таким чином, після двох турів Україна та Англія набрали по 6 очок і лідирують у групі F, однак "Три леви" випереджають нашу команду завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів.

Зазначимо, що збірна Англії – чинний чемпіон Європи U-21. У фіналі молодіжного Євро-2023 англійці мінімально обіграли Іспанію (1:0). Збірна України на тому турнірі дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу між молодіжними збірними України та Англії.

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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